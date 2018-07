Juventus vence Celtic fora e fica perto da vaga na Liga

GLASGOW - A Juventus não se intimidou com a empolgada torcida escocesa no Celtic Park, em Glasgow, nesta terça-feira, e abriu boa vantagem sobre o Celtic no duelo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time italiano aplicou 3 a 0 no rival e ficou muito perto da vaga na próxima fase.

Com o resultado, a Juventus avança às quartas mesmo se perder por 2 a 0 no jogo da volta, no dia 6 de março, em Turim. Já o Celtic, que chegou a vencer o poderoso Barcelona na fase de grupos, terá que devolver o placar ou mais ainda mais gols que o rival para seguir na competição.

Apesar da forte pressão da torcida, que contou com a presença ilustre do músico Rod Stewart, os italianos não tiveram dificuldade para se impor em campo nesta terça. Logo aos 2 minutos de jogo, Matri abriu o placar ao aproveitar sobra dentro da área. A Juventus voltou à carga aos 31 minutos, com assistência do mesmo Matri e gol de Marchisio, que escapou da marcação e bateu colocado no gol.

Pressionado pelo resultado negativo, o Celtic mostrou nervosismo no início do segundo tempo e tinha dificuldade para articular boas jogadas. Apesar da folga no placar, a Juventus seguia levando maior perigo no ataque e não teve problemas para ampliar o marcador.

Aos 37, o goleiro Ambrose falhou e Vucinic mandou para as redes, após passe de Marchisio. Depois de deixar sua marca, Vucinic deixou o gramado para a entrada do francês Anelka, aos 40. O estreante, porém, teve poucos minutos para mostrar seu futebol. Chegou a fazer cruzamento para Marchisio, que não aproveitou a oportunidade.