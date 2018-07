Juventus vence Chievo com show de Pogba e continua na liderança

A Juventus segue confortavelmente na liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, em partida válida pela 20ª rodada, o time contou com bela atuação do francês Paul Pogba e derrotou sem grandes sustos o Chievo por 2 a 0, em casa, se mantendo firme na luta pelo tetracampeonato nacional consecutivo.

Com o resultado, a Juventus continua com boa vantagem na liderança do Campeonato Italiano, pois chegou aos 49 pontos, com oito a mais do que a segunda colocada Roma, com 41, e que ainda vai entrar em campo neste domingo, fora de casa, para enfrentar a Fiorentina.

Após um primeiro tempo sem gols, a Juventus definiu a sua vitória na etapa final. Aos 15 minutos, Tevez tocou para Pogba, que passou fácil pelo seu marcador e chutou forte para fazer 1 a 0. Depois, aos 30, Padoin cruzou para Pogba. Ele dominou a bola de forma espetacular e chutou sem deixar a bola cair. O goleiro do Chievo espalmou e Lichtsteiner tocou para as redes.

Também neste domingo, com um gol do brasileiro Eder, a Sampdoria empatou por 1 a 1 com Palermo, em casa, e chegou aos 34 pontos, em quarto lugar no Campeonato Italiano. Já a Inter de Milão tropeçou em casa ao ser batida pelo Torino por 1 a 0, em casa, com um gol marcado por Moretti aos 39 minutos do segundo tempo. Assim, o time segue com 26 pontos, em décimo lugar no Campeonato Italiano.

Em casa, o Verona bateu o Atalanta por 1 a 0. Já o Cesena superou o Parma por 2 a 1, fora de casa, no duelo entre os dois últimos colocados do torneio nacional.