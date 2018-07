Juventus vence clássico de Turim no Campeonato Italiano

TURIM - A Juventus acirrou ainda mais a disputa pela liderança do Campeonato Italiano neste domingo ao derrotar o Torino, no clássico de Turim, fora de casa, por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada da competição. Além disso, os atuais bicampeões nacionais mantiveram a sua invencibilidade no torneio nacional e seguem sem perder para o rival desde 1995.

O triunfo deste domingo deixou a Juventus com 16 pontos, na vice-liderança provisória do Campeonato Italiano, que tem o Napoli na primeira colocação com a mesma pontuação, mas saldo de gols superior: 10 a 7. Os dois times, porém, podem ser ultrapassados ainda neste domingo pela Roma, que soma 15 pontos e vai enfrentar o Bologna em casa. Além disso, a Inter de Milão, com 13 pontos e saldo positivo de 13 gols, vai encarar o Cagliari. O Torino, por sua vez, segue com oito pontos, na nona colocação.

Neste domingo, Juventus e Torino fizeram um primeiro tempo equilibrado no Estádio Olímpico de Turim e o time mandante chegou até a ser mais perigoso, com Alessandro Cerci, um dos artilheiros do Campeonato Italiano. O panorama da partida, porém, se alterou na etapa final, completamente dominada pela Juventus. Liderada por Tévez, a equipe criou e desperdiçou várias chances de gol até abrir o placar aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, Bonucci desviou de cabeça e Tévez tentou marcar, mas acertou a trave. O rebote, então, ficou com Pogba, que cabeceou para as redes.

Em vantagem, a Juventus seguiu com o clássico sob controle e perdeu algumas oportunidades de gol. Mesmo assim, garantiu com segurança o triunfo por 1 a 0 sobre o Torino e segue firme na luta por mais um título do Campeonato Italiano. Agora, porém, o time deixa de lado o torneio nacional e se concentra na Liga dos Campeões da Europa, pois vai receber o Galatasaray na próxima quarta-feira em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos.