Juventus vence de virada e amplia vantagem na ponta A Juventus deu mostras nesta sexta-feira do porquê é líder do Campeonato Italiano. Em jogo amarrado, difícil diante do Cagliari, fora de casa, a equipe de Turim não jogou bem, saiu atrás no placar e ainda perdeu um pênalti. Mesmo assim, conseguiu a virada nos acréscimos e acabou vencendo por 3 a 1 graças a Alessandro Matri, que entrou no segundo tempo e marcou duas vezes. Vucinic também deixou sua marca, enquanto Pinilla fez o dos anfitriões.