Juventus vence e dispara na ponta; Milan assume vice-liderança do Italiano

Beneficiada pelo empate entre Napoli e Lazio no último sábado, a Juventus disparou na liderança do Campeonato Italiano neste domingo. A equipe de Turim bateu o Chievo por 2 a 1, em Verona, e abriu uma vantagem de cinco pontos em relação ao segundo colocado.

Com o resultado, a Juventus foi a 30 pontos em 12 rodadas, enquanto o novo vice-líder Milan aparece com 25. A margem de cinco pontos pode diminuir, pois a Roma soma 23 pontos e entra em campo mais tarde neste domingo, contra o Bologna. O Chievo, por sua vez, ficou na 11ª posição, estacionado nos 15 pontos.

Neste domingo, o experiente Gianluigi Buffon, de 38 anos, comemorou sua partida de número 600 no Italiano. O feito aconteceu graças à suas atuações vestindo a camisa de duas equipes, Parma e Juventus. O goleiro é o quarto jogador a alcançar o feito, ficando atrás apenas de Paolo Maldini, Javier Zanetti e Francesco Totti.

Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo. Aos oito minutos, Mario Mandzukic recebeu passe milimétrico de Cuadrado entre os zagueiros do Chievo e chutou na saída do goleiro para abrir o placar para a Juventus.

Aos 20 minutos, o zagueiro da Juventus Lichtsteiner cometeu pênalti. Na cobrança, Sergio Pellissier deslocou Buffon para um lado e chutou no outro, empatando o jogo. No entanto,

Miralem Pjanic apareceu aos 30 para cobrar falta com perfeição e garantir aos visitantes a terceira vitória consecutiva no Campeonato Italiano.

Na sequência da competição, após duas semanas de pausa para as Eliminatórias da Copa, o Chievo recebe o Cagliari, no próximo dia 19. No mesmo dia, a Juventus encara o Pescara, em casa.

MILAN ASSUME SEGUNDO LUGAR

Ainda neste domingo, longe dos seus domínios, o Milan superou o Palermo, vice-lanterna do Italiano, por 2 a 1, e saltou para a segunda colocação do torneio.

O resultado alavancou a equipe de Milão aos 25 pontos, ultrapassando a Lazio, com 23. Já o Palermo chegou ao sétimo jogo sem vencer, com cinco derrotas consecutivas, na 19ª colocação.

Na partida, o Milan abriu o placar logo aos 15 minutos, quando Bonaventura se aproveitou de erro do goleiro adversário, que não conseguiu afastar um cruzamento, e tocou para Suso encher o pé para as redes.

Já no segundo tempo, Nestorovski empatou para o Palermo aos 26, após receber passe de Diamanti. No entanto, o Milan garantiu a vitória já nos minutos finais, aos 37, quando Suso chutou de fora da área e Lapadula desviou de letra para fazer um belo gol.

Pela próxima rodada do Italiano, o Milan terá justamente um clássico pela frente, diante da Inter de Milão, com mando do time rossonero. Já o Palermo encara o Bologna, fora de casa.

OUTROS RESULTADOS

Também neste domingo, em um confronto direto contra a zona de rebaixamento, o Empoli aplicou uma goleada sobre o Pescara por 4 a 0, com dois gols de Maccarone, um de Pucciarelli e outro de Saponara.

O resultado deixou o Empoli com dez pontos, no 17.º lugar, fora da degola, enquanto o Pescara parou logo atrás, com sete pontos, como o 18.º colocado, a primeira equipe na zona do descenso.

Em um duelo do meio da tabela, Genoa e Udinese não saíram do empate por 1 a 1, em Gênova. Cyril Thereau abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, mas Lucas Ariel Ocampos buscou o empate, aos 24.

Jogando fora de casa, a Atalanta não tomou conhecimento do Sassuolo e aplicou uma sólida vitória por 3 a 0. Alejandro Daro Gomez, Mattia Caldara e Andrea Conti fizeram os gols que deixaram a equipe na quinta posição do Italiano, que vale vaga na Liga Europa da próxima temporada.