Juventus vence e retoma liderança provisória no Italiano

O triunfo levou a Juventus aos 49 pontos, dois a mais do que o time milanês. As duas equipes tem o mesmo número de partidas, mas o time de Turim ainda tem um jogo atrasado, pela 23.ª rodada. Já o Catania estacionou nos 27 pontos e segue na parte intermediaria da tabela.

Neste sábado, os visitantes abriram o placar logo aos 4 minutos, com Barrientos, mas a Juventus deixou tudo igual com Pirlo, aos 22. A equipe foi beneficiada na segunda etapa com a expulsão de Marco Motta, aos 20 minutos.

Com um jogador a mais em campo, o time da casa impôs sua superioridade e selou a vitória. Aos 29 minutos, Chiellini virou o placar e aos 36 Quagliarella deu números finais à partida.

Na próxima rodada, a Juventus terá a chance de consolidar a liderança, já que enfrenta justamente o Milan, no próximo sábado, no San Siro. Já o Catania buscará a recuperação diante do lanterna Novara, em casa, no dia seguinte.