Juventus triunfa e mantém vantagem na ponta do Italiano

A Juventus segue passando por cima de seus adversários no Campeonato Italiano sem maiores dificuldades. Neste domingo, foi a vez da Atalanta sofrer com a grande fase da atual tetracampeã da competição. Com gols de Barzagli e Lemina, o time de Turim triunfou, mesmo fora de casa, por 2 a 0.

O resultado recolocou a Juventus na liderança da competição com três pontos de vantagem para o Napoli - 64 a 61. A equipe volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Sassuolo. Já a Atalanta parou nos 30 pontos e é a 15.ª, ameaçada pelo rebaixamento. No próximo domingo, viaja para encarar a Lazio.

A Juventus levou o confronto deste domingo em ritmo de treino. Mesmo longe de seus melhores dias, não encontrou grandes dificuldades e abriu o placar aos 23 minutos. Após escanteio da esquerda, Mandzukic desviou para o meio e Barzagli apareceu sozinho para bater para a rede.

Mesmo atrás no placar, a Atalanta pouco incomodava. Por outro lado, a Juventus tirou ainda mais o pé do acelerador e o duelo ficou morno. Isso até os 40 do segundo tempo, quando Lemina fez um golaço. Ele recebeu na intermediária, pedalou para cima de um marcador, cortou outro e finalizou da meia-lua de trivela no canto direito do goleiro.

MILAN PERDE

Ainda neste domingo, o Milan deixou para trás a boa fase no Campeonato Italiano e caiu diante do Sassuolo por 2 a 0, fora de casa. O resultado interrompeu uma ótima sequência da equipe, que não era derrotada há exatos dois meses e parou nos 47 pontos, em sexto. O Sassuolo tem 44 e é o sétimo.

O Milan esteve irreconhecível neste domingo e viu o adversário tomar conta da partida. Alfred Duncan abriu o placar aos 27 minutos. Na etapa final, Sansone ampliou aos 27. Nem a expulsão de Defrel aos 32 mudou a atitude do Milan e reequilibrou o confronto.

OUTROS RESULTADOS

Quem também tropeçou neste domingo foi a Lazio, que empatou por 1 a 1 diante do Torino, fora de casa, e se manteve longe da briga por competições europeias. O Bologna recebeu o Carpi e também ficou na igualdade, por 0 a 0. Já o Frosinone bateu a Udinese por 2 a 0, enquanto o Genoa fez 1 a 0 no Empoli.