Juventus vence Genoa de virada no Campeonato Italiano A Juventus esteve duas vezes em desvantagem, mas conseguiu reagir para vencer o Genoa por 3 a 2, neste domingo, em casa, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou o time de Turim com 51 pontos, na sétima colocação. Já o Genoa está na 12ª posição, com 39 pontos.