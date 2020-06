Juventus vence Genoa fora de casa e mantém vantagem confortável no Italiano

A Juventus não quer dar qualquer chance para os rivais lhe ameaçarem na briga por mais um título do Campeonato Italiano. Nesta terça-feira, pela 29ª rodada, o time derrotou o Genoa por 3 a 1, fora de casa, impedindo a aproximação da Lazio, que foi até Turim e derrotou o Torino por 2 a 1.

O resultado mantém a Juventus na liderança da competição e com quatro pontos de vantagem para a equipe romana - 72 a 68. O Torino é o 14º, com 31, enquanto o Genoa soma 26, em 17º lugar, e corre o risco de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Se enfrentou a frustração de perder a decisão da Copa da Itália nos pênaltis para o Napoli, a Juventus continua com sua campanha perfeita no Nacional após a retomada da competição. Mas nesta terça-feira, só conseguiu definir o seu triunfo após o intervalo, parando no goleiro Perin.

Aos quatro minutos da etapa, no entanto, não houve como. Dybala fez linda jogada individual, em que driblou três marcadores, e bateu no canto direito, com o goleiro até tocando na bola, mas não evitando que ela entrasse. O segundo veio logo depois, aos dez, e também foi lindo. Dessa vez, Cristiano Ronaldo carregou pelo meio, cortou para o pé direito e chutou muito forte, no canto esquerdo: 2 a 0.

O terceiro gol foi de um brasileiro que iniciou o duelo no banco de reservas. Aos 27 minutos, Douglas Costa chutou de esquerda, de fora da área, com a bola entrando no ângulo, em mais um golaço da Juventus. Aos 30, Pinamonti diminuiu para o Genoa.

Já a Lazio levou um susto logo aos cinco minutos do primeiro tempo da sua partida, quando Andrea Belotti abriu o placar. Mas a virada veio na etapa final. Ciro Immobile fez 1 a 1 aos três minutos. E Marco Parolo definiu o triunfo da equipe romana aos 27.