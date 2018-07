Juventus vence Lazio e assume vice-liderança no Italiano

A Juventus obteve uma emocionante vitória neste domingo. Com um gol marcado por Krasic nos acréscimos do segundo tempo, a equipe de Turim superou a Lazio por 2 a 1, em confronto válido pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a importante vitória em casa, a Juventus chegou aos 30 pontos e empatou com a própria Lazio - e também com o Napoli. Mas como está na frente dos critérios de desempate, assumiu a vice-liderança do Italiano, seis pontos atrás do Milan.

Mesmo jogando diante do então vice-líder, a Juventus começou melhor e logo abriu o placar com Chiellini aos dois minutos. Zárate ainda empatou aos 15 para o time do brasileiro Hernanes. Mas já nos acréscimos da etapa final, Krasic garantiu o importante triunfo por 2 a 1.

O bom resultado serve ainda como reabilitação após o fracasso na Liga Europa. Mesmo sem perder nenhum jogo, a Juventus somou apenas cinco pontos depois de cinco empates e foi eliminada com uma rodada de antecipação. Nesta semana, recebe o já classificado Manchester City apenas para cumprir tabela.