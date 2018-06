Juventus vence Milan e abre quatro pontos na liderança do Italiano

A Juventus está cada vez mais próxima de conquistar mais uma vez o título do Campeonato Italiano. Em um sábado praticamente perfeito para o time de Turim, ele viu o Napoli só empatar por 1 a 1 com o modesto Sassuolo e ainda superou o Milan por 3 a 1, em clássico disputado em casa e válido pela 30ª rodada do torneio nacional.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Italiano

+ Napoli se salva com gol contra de brasileiro, mas vê risco de Juventus disparar

O triunfo deixou a Juventus com 78 pontos e quatro de vantagem para o Napoli, que está na vice-liderança e ocupou a dianteira do Italiano durante boa parte da competição, mas parece sem o mesmo fôlego quando se aproxima o fim da disputa. Já o Milan sofreu um revés na busca por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada ao parar nos 50 pontos, em sexto lugar e a oito da rival Inter de Milão, que ocupa a quarta posição.

Atuando em casa, a Juventus abriu o placar do duelo logo aos oito minutos do primeiro tempo, com uma finalização de fora de Dybala. Mas o Milan conseguiu reagir antes do intervalo, com um gol de cabeça de Leonardo Bonucci, ex-jogador do time de Turim, em cabeceio aos 28 minutos.

O jogo seguiu movimentado no segundo tempo, com o Milan criando chances de gol e dando trabalho a Buffon, que também deu sorte em uma finalização de Çalhanoglu que acertou o travessão.

Só que a Juventus voltou a exibir a força que a fez vencer as últimas seis edições do Italiano. Assim, desempatou o placar aos 34 minutos, com o gol marcado de cabeça por Cuadrado. E sacramentou o triunfo por 3 a 1 com Khedira, aos 42 minutos.

Embalada pela vantagem ampliada na liderança do Italiano, a Juventus agora volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, pois na terça-feira vai receber o Real Madrid, em Turim, para o duelo de ida das quartas de final. No dia seguinte, o Milan buscará a reabilitação contra a rival Inter de Milão em duelo que foi adiado da 27ª rodada.