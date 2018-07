Juventus vence na prorrogação e avança na Copa da Itália

A vitória garantiu a Juventus nas quartas de final. Seu próximo adversário sairá do confronto entre Roma e Fiorentina, que só entrarão em campo no dia 11 de janeiro de 2012. O time de Turim estreou direto nas oitavas de final por conta de sua boa colocação no Italiano da temporada passada.

E, mesmo em boa fase, a Juventus teve trabalho para superar o Bologna. Tanto que só conseguiu balançar as redes no final do segundo tempo. Giaccherini abriu o placar aos 44 minutos. Os visitantes, porém, buscaram o empate nos acréscimos, aos 49, com gol de Raggi.

A igualdade levou o duelo para a prorrogação. E, novamente, a Juventus saiu na frente. Marchisio anotou o gol decisivo ainda na primeira etapa do tempo extra. O Bologna tentou empatar de novo, mas desta vez não teve sucesso.