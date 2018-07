Juventus vence Napoli e assume ponta isolada do Italiano Juventus e Napoli entraram em campo neste domingo, em Turim, empatados na liderança do Campeonato Italiano. Durante boa parte do confronto, este equilíbrio se refletiu em campo, mas bastaram dois minutos de desatenção do time napolitano para que os anfitriões fizessem dois gols, decretassem a vitória por 2 a 0 e se isolassem na ponta da tabela.