Juventus ganha o nono jogo seguido e atinge a vice-liderança na Itália

A Juventus alcançou a nona vitória consecutiva neste domingo ao derrotar a Sampdoria por 2 a 1, fora de casa, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. Assim, vai consolidando a sua reação após um início desastroso na competição.

O resultado levou a equipe à segunda colocação com 39 pontos, empatada com a Inter de Milão, mais com vantagem nos critérios de desempate, a dois de distância do líder Napoli. Com isso, a luta pelo quinto título nacional parece cada vez mais real. Já a Sampdoria é a 13ª colocada, com 23.

O placar veio graças a mais uma boa atuação do meio-campista francês Paul Pogba. Ele abriu o caminho para a vitória com um belo gol aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, ele dominou no peito e pegou errado na bola ao bater para o gol de primeira. Mesmo assim entrou.

O brasileiro Hernanes, que tem ficado na reserva, começou a partida entre os titulares da Juventus, mas teve atuação discreta. O segundo gol da equipe alvinegra foi de Khedira, aos dois minutos da etapa final. Ele recebeu passe de Paulo Dybala e tocou na saída do goleiro. O veterano Antonio Cassano descontou aos 19 minutos para a Sampdoria, mas não impediu mais uma vitória da embalada Juventus.