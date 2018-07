Juventus vence o Novara e volta a ser líder na Itália

A classificação do Italiano aponta a invicta Juventus na liderança com 33 pontos, dois a mais que o Milan. Em terceiro aparece a Udinese, que joga mais tarde contra a Lazio, em Roma e, se vencer, empata em pontos com o time de Turim. Na quarta-feira, quando será jogada a primeira rodada, adiada por conta da greve, Juventus e Udinese se enfrentam em Údine, em confronto direto pelo título.

Se vem de dois empates jogando como visitante, a Juventus é soberana quando atua na Arena Juventus. Neste domingo, chegou à sua sétima vitória ali - foram também dois empates - com gols de Pepe e Quagliarella, um em cada tempo de jogo.

Também neste domingo, a Inter de Milão visitou o Cesena e venceu por 1 a 0, num gol marcado por Ranocchia após cruzamento do brasileiro Maicon, ex-Santos. Este foi o terceiro triunfo seguido do time no Italiano, o que faz os comandados de Claudio Ranieri já ocuparem o quinto lugar, com 23 pontos, pela primeira vez dentro da zona de classificação à Liga Europa.

Ainda por esta 16.ª rodada, o Catania venceu o Palermo por 2 a 0, o Genoa fez 2 a 1 no Bologna, enquanto Parma e Lecce empataram em 3 a 3. Novara, Lecce e Cesena ocupam a zona de rebaixamento. O Genoa subiu para oitavo.