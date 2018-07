Juventus vence o Sassuolo, aproveita derrota da Roma e abre folga na liderança

A Juventus agora olha no retrovisor e não vê mais a Roma tão na sua cola. Neste domingo, o time de Turim foi a Reggio Emília e venceu o Sassuolo por 2 a 0. Ao mesmo tempo, a Roma jogava em Gênova e perdia de 3 a 2 para a Sampdoria. Os dois duelos foram válidos pela 22.ª rodada do Campeonato Italiano.

Com um jogo atrasado ainda por fazer, a Juventus aparece com 51 pontos, na liderança. A Roma tem 47, quatro pontos atrás. Se vencer o Crotone, quarta-feira, fora de casa, a Juve abre sete pontos e dispara na tentativa de conquistar o hexacampeonato.

Neste domingo, Higuaín fez o primeiro gol do jogo após cruzamento rasteiro de Alex Sandro. A zaga ficou esperando a bola e deixou que o argentino aparecesse de surpresa e escorasse para o gol. Foi o 15.º gol do atacante, que empata com Mauro Icardi, da Inter de Milão, na artilharia do Italiano.

Já o segundo gol foi anotado por Khedira, mas não foi só dele. Higuaín brigou pela bola na esquerda, roubou-a do lateral do Sassuolo, e cruzou na área. Dybala fez um corta-luz genial e deixou o caminho livre para o alemão marcar. Titular da seleção brasileira, Daniel Alves ficou no banco de novo.

Em Gênova, outro lateral-direito brasileiro, Bruno Peres, fez o primeiro gol do jogo, pegando rebote do goleiro. A Sampdoria empatou com Praet, enquanto Dzeko voltou a colocar a Roma na frente aos 21 minutos do segundo tempo, após cruzamento do lateral-esquerdo Emerson, outro ex-santista.

A Sampdoria, porém, encontrou forças para conseguir a virada logo em seguida, com gols de Schick e Muriel. Com a vitória, foi a 27 pontos, ainda no meio da tabela e longe da briga por vagas nas competições europeias.

Outro grande que perdeu na rodada deste domingo foi o Milan, que sofreu virada da Udinese, por 2 a 1, em Údine. Bonaventura anotou o gol milanês ainda no começo do jogo, mas Théréau e Rodrigo de Paul garantiram a vitória do time da casa, que ainda não havia ganhado em 2017 - vinha de três derrotas.

Já o Milan só ganhou um dos seus últimos seis jogos pelo Italiano, somando meros cinco pontos dos últimos 18 disputados. Por isso, aparece em sétimo, com 37 pontos. A Udinese soma 28, em décimo.

Brigando por uma vaga na Liga Europa, a Atalanta apenas empatou em 1 a 1 com o Torino fora de casa. A Fiorentina também ficou no empate, em 3 a 3, com o Genoa, em casa. Filho do técnico Diego Simeone, o garoto Giovanni Simeone marcou duas vezes para o Genoa, inclusive o último gol do jogo, aos 44 do segundo tempo. Ele já tem 10 gols no torneio, em sua primeira temporada na Europa.

Agora a Atalanta aparece em sexto, com 39 pontos, a um da Lazio, que ficaria com a última vaga na Liga Europa. O Milan é o sétimo, seguido pela Fiorentina, que soma 34. O Torino tem 31, em nono.

Na briga contra o rebaixamento, o Crotone fez 4 a 1 no Empoli, voltando a vencer após cinco rodadas. Não adiantou muito, porque a equipe soma 16 pontos, contra 21 do próprio Empoli, primeiro acima da degola. Já Cagliari e Bologna, que estão no meio da tabela, empataram por 1 a 1. Marco Borriello fez o gol do empate para o Cagliari aos 47.