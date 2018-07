Juventus ganha e dorme na zona de classificação para a Liga Europa

O início de temporada não foi como a Juventus, vice-campeã da Liga dos Campeões 2014/15, esperava. No entanto, após 14 rodadas no Campeonato Italiano, o técnico Massimiliano Allegri parece ter retomado o bom rendimento do time. Neste domingo, a equipe de Turim venceu o Palermo por 3 a 0, fora de casa, e emendou o quarto triunfo consecutivo, dormindo na zona de classificação à Liga Europa.

Mandzukic, Sturaro e Zazá fizeram os gols da vitória, que levaram a Juventus aos 24 pontos, ameaçada pelo Sassuolo, que joga na segunda-feira contra a Fiorentina. O Palermo, por sua vez, estacionou nos 15 pontos, na 16.ª colocação.

Após um primeiro tempo sem gols, Mario Mandzukic abriu o placar para os visitantes logo aos nove minutos. O centroavante recebeu cruzamento de Paulo Dybala e cabeceou forte para as redes. Os dois atletas, juntos, marcaram cinco gols nos últimos quatro jogos da Juventus.

Nos minutos finais, a Juventus tratou de decretar a vitória com grande estilo. Aos 44 minutos, Sturaro recebeu de Pogba e bateu na saída do goleiro. Já nos acréscimos, Zazá recebeu na área e chutou rasteiro para fechar o 3 a 0.

Pela 15.ª rodada do Italiano, a Juventus visita a Lazio no estádio Olímpico de Roma, na próxima sexta-feira, às 17h45. No domingo, o Palermo encara a Atalanta fora de casa, às 12h.

EMPOLI SURPREENDE A LAZIO

Ainda neste domingo, o Empoli surpreendeu e bateu a Lazio por 1 a 0, em casa. Com o resultado, o time saltou para 18 pontos, na 12.ª posição, enquanto a equipe da capital italiana permaneceu com 19 pontos, no décimo lugar.