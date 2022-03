Juventus vence Sampdoria com 2 de Morata e chega ao 15º jogo de invencibilidade

A Juventus somou, neste sábado, o 15º jogo de invencibilidade no Campeonato Italiano, ao vencer a Sampdoria por 3 a 1, no Luigi Ferraris, pela 29ª rodada. Duas bolas colocadas na rede por Álvaro Morata e um gol contra de Yoshida definiram o triunfo que mantém a equipe de Turim sonhando com a possibilidade de conquistar o título nacional.

O time comandado por Massimiliano Allegri ocupa a quarta colocação da liga italiana, com 56 pontos, no momento um a menos que o terceiro colocado Napoli e dois atrás da vice-líder Inter de Milão - ambos jogam no domingo. O líder Milan, que tem 60, vai a campo ainda neste sábado. A Sampdoria, por sua vez, briga contra o rebaixamento, em 16º lugar, com 26 pontos.

Leia Também Milan derrota o Napoli e assume a liderança do Campeonato Italiano

Com o volante Arthur, novidade da última convocação de Tite para a seleção brasileira, entre os titulares, a Juventus contou com uma dose de sorte para abrir o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, quando Cuadrado cruzou e Yoshida, zagueiro da Sampdoria, mandou a bola contra a própria rede.

Um pouco mais tarde, aos 33, foi a vez de outro defensor adversário contribuir: Colley fez falta em Kean, dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Morata cobrou e ampliou o placar ao acertar o canto esquerdo do goleiro Falcone.

No segundo tempo, a Juve conseguiu administrar o resultado e viu Szczesny defender um pênalti cobrado por Candreva, mas teve que ligar o alerta na reta final, já que Sabiri diminuiu para a Sampdoria aos 39 minutos, em cobrança de falta que desviou nas costas de Morata, presente na barreira, antes de morrer na rede. Depois de participar involuntariamente do gol adversário, Morata tranquilizou os bianconeros ao marcar, de cabeça, aos 43, garantindo a vitória.

Além de estar sem perder há 15 rodadas no Italiano, o time de Turim não é derrotado há 12 jogos na sequência da temporada. Por isso, vai confiante para o próximo compromisso, no San Siro, onde recebe o Villarreal pela partida decisiva das oitavas de final da Liga dos Campeões, a partir das 17 horas de quarta-feira, após empate por 1 a 1 na Espanha.

O Campeonato Italiano teve dois jogos mais cedo, antes da Juve ampliar a invencibilidade. A lanterna Salernitana empatou por 2 a 2 com o décimo colocado Sassuolo, no Estádio Arechi, enquanto o Spezia, 15º colocado, fez 2 a 0 sobre o Cagliari, ocupante da 17ª colocação, no Alberto Picco.