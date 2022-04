Juventus vence Sassuolo de virada e se aproxima de vaga na Liga dos Campeões

A Juventus se aproximou ainda mais de uma vaga para a disputa da próxima Liga dos Campeões, nesta segunda-feira, ao derrotar o Sassuolo, de virada, na casa do adversário, por 2 a 1, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

A quatro rodadas do final da competição, o time de Turim alcançou os 66 pontos, um atrás do Napoli, terceiro colocado. A liderança é do Milan, com 74, seguido pela Internazionale, que soma 72. Os quatro primeiros times italianos garantem vaga na próxima edição do principal torneio europeu.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Sassuolo e pela injustiça no placar. O time da casa foi mais interessado na partida. Além de fazer uma forte marcação na saída de bola do time de Turim, foi rápido e objetivo nos contra-ataques.

Com isso, criou pelo menos três belas oportunidades para marcar. Na melhor delas, Scamacca, pela direita, mandou uma bomba, mas Szczesny fez grande defesa. De tanto tentar, aos 39 minutos, Raspadori tabelou bonito com Berardi e bateu firme para abrir o placar para o Sassuolo.

Tudo levava a crer que o Sassuolo iria para o intervalo em vantagem no placar, mas, aos 45 minutos, Dybala acertou um lindo chute de esquerda para empatar: 1 a 1. O VAR chegou a analisar o início da jogada, mas o árbitro não considerou falta e confirmou o gol.

O lance atordoou a equipe da casa, que quase levou a virada aos 46 minutos, quando Morata subiu livre e cabeceou com grande perigo.

A Juventus voltou bem diferente para a segunda etapa. Mais ativa no ataque, com as presenças de Vlahovic e Kean, a equipe criou logo duas boas chances com Morata.

O Sassuolo permaneceu em seu ritmo de contra-ataque, concentrando seus avanços pela esquerda com o rápido Traoré, substituído aos 33 minutos, completamente extenuado.

Aparentemente cansados, os times diminuíram a intensidade na marcação e os espaços passaram a surgir para a criação de jogadas. Mas elas foram raras. Em uma delas, um lançamento longo, encontrou Alex Sandro, que, de cabeça, serviu Kean. O atacante girou em torno da marcação e bateu entre as pernas do goleiro Consigli, um dos destaques da partida (2 a 1), definindo a vitória dos visitantes.