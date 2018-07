Juventus vence Siena e mantém vantagem no Italiano

Com sua 18ª vitória, a Juventus chegou aos 58 pontos, abrindo sete sobre o Napoli. O vice-líder poderá deixar a diferença em quatro pontos novamente se vencer a Udinese, na segunda-feira. O Siena, por sua vez, segue com apenas 21 pontos, em 19º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

Jogando em casa, a Juventus não teve dificuldade para dominar o Siena neste domingo. Abriu o placar com gol de Lichtsteiner, aos 30 minutos de jogo. E encaminhou a vitória, com Giovinco, aos 27 da segunda etapa. No fim, Pogba marcou mais um para os anfitriões e selou o placar, aos 44 minutos.

Na mesma rodada, a Roma contou com gol do brasileiro Marquinho, ex-Fluminense, para vencer a Atalanta por 3 a 2, fora de casa. O time da capital subiu para 40 pontos e para o 8º lugar da tabela.

Em jogo de 7 gols, o Cagliari bateu o Torino por 4 a 3, em casa, enquanto a Sampdoria superou o Chievo por 2 a 0. Já o Catânia surpreendeu o Parma fora de casa e venceu por 2 a 1. Ainda neste domingo, Inter de Milão e Milan fazem o clássico nacional da rodada, no Giuseppe Meazza.