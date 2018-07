Juventus bate o Torino com gol nos acréscimos e alivia pressão

Com um gol marcado nos acréscimos, Cuadrado foi o responsável por dar à Juventus a vitória por 2 a 1 sobre o Torino em casa, no clássico de Turim, em jogo válido pela 11.ª rodada do Campeonato Italiano, e aliviar a pressão sobre o seu técnico Massimiliano Allegri.

Pela primeira vez desde 1993, a Juventus entrou em campo contra o Torino estando atrás do arquirrival na tabela de classificação do Campeonato Italiano. Ao final do jogo, os times ficaram com os mesmos 15 pontos, mas os anfitriões ultrapassaram os adversários e assumiram a 10.ª colocação por conta dos critérios de desempate.

O clássico foi marcado por dois golaços. O francês Paul Pogba abriu o placar para a Juventus aos 21 minutos do primeiro tempo, com um lindo chute de fora da área. O meia recebeu no meio e chutou forte, por cobertura, sem chances para o goleiro.

Já na segunda etapa, foi a vez de Bovo assinar uma pintura. O jogador cobrou falta pelo lado esquerdo, bateu forte em cima da barreira, mas ele mesmo pegou o rebote de primeira e soltou uma bomba para superar Buffon e empatar o jogo.

Quando a partida se encaminhava para o final, com Allegri cada vez mais ameaçado no cargo por conta do desempenho da Juventus na atual temporada, Cuadrado apareceu para salvar o treinador. O colombiano apareceu livre na pequena área para completar cruzamento e definir o 2 a 1.

Após a vitória, a equipe alvinegra volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, pois enfrenta o Borussia Mönchengladbach, na Alemanha, nesta terça-feira, às 17h45 (de Brasília), para defender a liderança do Grupo D.