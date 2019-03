Juventus x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga dos Campeões

Em uma situação bastante delicada, a Juventus entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Atlético de Madrid, às 17h (horário de Brasília), no estádio da Juventus, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Veja onde assistir Manchester City x Schalke, o outro jogo desta terça-feira.

Juventus x Atlético de Madrid terá transmissão do canal TNT e acompanhamento em tempo real do Estado. No primeiro jogo, a Juventus foi derrotada por 2 a 0 pela equipe espanhola e a equipe de Cristiano Ronaldo precisará reverter uma situação bastante delicada para manter vivo o sonho de conquistar o principal torneio europeu.

Enquanto entra em campo pressionado na Liga dos Campeões, o time de Turim nada de braçadas no Campeonato Italiano. Na última rodada, goleou a Udinese por 4 a 1 e se mantém com uma larga vantagem na ponta da tabela.

O Atlético de Madrid é o segundo no Campeonato Espanhol, com 56 pontos e na rodada passada derrotou, em casa, o Leganés, por 1 a 0.