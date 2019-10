Juventus x Bologna: onde assistir ao jogo pelo Italiano

Líder do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Bologna neste sábado. no estádio do Juventus, em Turim, pela 8ª rodada da competição. Juventus x Bologna terá transmissão pela internet do canal DAZN e na TV pela RedeTV. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

A equipe de Turim é a líder do torneio, com 19 pontos, um a mis que a Inter de Milão. O time de Cristiano Ronaldo está invicto, com seis vitórias e um empate. O Bologna é apenas o 12º colocado com nove pontos.

Últimos jogos da Juventus

6/10 Inter 1 x 2 Juventus (Italiano)

1/10 Juventus 3 x 0 Bayer Leverkusen (Liga dos Campeões

28/9 Juventus 2 x 0 SPAL (Italiano)

24/9 Brescia 1 x 2 Juventus (Italiano)

21/9 Juventus 2 x 1 Verona (Italiano)

Últimos jogos do Bologna

12/10 Bologna 2 x 2 Olimpia Ljubljana-SLO (Amistoso)

6/10 Bologna 2 x 2 Lazio (Italiano)

29/9 Udinese 1 x 0 Bologna (Italiano)

25/9 Genoa 0 x 0 Bologna (Italiano)

22/9 Bologna 1 x 2 Roma (Italiano)