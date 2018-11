Juventus x Cagliari: horário e onde assistir ao time de Cristiano Ronaldo

Juventus x Cagliari jogam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília) pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. As duas equipes vão a campo com objetivos bem distintos. O time de Cristiano Ronaldo é líder com sobras e espera fazer mais uma vítima na competição, enquanto o Cagliari espera surpreender para se afastar da parte debaixo da tabela.

Juventus x Cagliari terá a transmissão da emissora italiana RAI e transmissão em tempo real do Estado. O time de Cristiano Ronaldo lidera o Italiano com 28 pontos, seis a mais que a segunda colocada, Internazionale. Já o Cagliari inicia a rodada em 13º, com 13 pontos.

Na última rodada, a Juventus venceu o Empoli por 2 a 1, com dois gols de Cristiano Ronaldo. Antes, havia derrotado o Manchester United por 1 a 0, pela Liga dos Campeões.

Quanto ao Cagliari, a equipe venceu de três partidas sem derrotas e na última rodada, domingo passado, superou o Chievo por 2 a 1, com gols de Pavoletti e Lucas Castro.