Juventus x Cagliari: onde assistir ao jogo pelo Italiano

Juventus x Cagliari se enfrentam nesta segunda-feira, às 11h (horário de Brasília), no estádio Allianz, em Turim, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo online.

Onde assistir Juventus x Cagliari

É possível assistir ao jogo pelo canal de streaming DAZN.

A Juventus entra na rodada na segunda colocação, com 42 pontos, mesma pontuação da Internazionale, que fica à frente pelos critérios de desempate. Já o Cagliari aparece na sexta posição, com 29 pontos.

A equipe de Cristiano Ronaldo vem de derrota por 3 a 1 para a Lazio, na decisão da Supercopa Italiana. No Campeonato Italiano, o time de Turim derrotou a Sampdoria por 2 a 1 na rodada passada. Já o Cagliari vem de três rodadas sem vencer no Italiano. No último jogo, perdeu por 2 a 1 para a Udinese.