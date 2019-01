Juventus x Chievo: onde assistir ao vivo o jogo do Campeonato Italiano

Juventus e Chievo se enfrentam neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A expectativa é que a equipe comandada por Cristiano Ronaldo faça mais uma vítima na competição e mantenha sua campanha quase perfeita.

Juventus x Chievo não terá transmissão para o Brasil. A equipe de Turim entra em campo como líder do Italiano, com 53 pontos, nove a mais que o vice-líder Napoli e com a incrível campanha de 17 vitórias e dois empates nas 19 rodadas já disputadas. O Chievo aparece na lanterna da competição, com apenas oito pontos.

Para motivar ainda mais, Cristiano Ronaldo comandou a vitória por 1 a 0 sobre o Milan na quinta-feira, resultado que garantiu o título da Supercopa da Itália para a Juventus. No Italiano, a equipe vem de vitória por 2 a 0 sobre o Bologna. O Chievo, apesar da lanterna, também conquistou um resultado positivo na rodada passada e derrotou o Frosinone por 1 a 0.

Veja os jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado

12h Roma x Torino

15h Udinese x Parma

17h30 Inter x Sassuolo

Domingo

9h30 Frosinone x Atalanta

12h Spal x Bologna

12h Fiorentina x Sampdoria

15h Cagliari x Empoli

17h30 Napoli x Lazio

Segunda-feira

12h Genoa x Milan

17h30 Juventus x Chievo