Juventus x Empoli: como assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

Juventus e Empoli se enfrentam na tarde deste sábado, às 14h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim. O jogo é válido pela 29.ª rodada do Campeonato Italiano.

Juventus x Empoli será transmitido pelo canal online DAZN. Com 75 pontos, o time de Turim é líder disparado do torneio - o vice-líder é o Napoli, 15 pontos atrás. Já para o Empoli, uma derrota pode deixar o time na zona de rebaixamento. O clube tem 25 pontos, ocupa o 16.º lugar, apenas um ponto acima da zona da degola.

Com apenas uma derrota no campeonato, a Juventus segue firme para a conquista do seu oitavo título consecutivo - o 35.º no total - o único revés do clube foi justamente na última rodada, quando o técnico Massimiliano Allegri poupou os titulares na partida contra o Genoa, fora de casa, e o time foi derrotado por 2 a 0.

Já o Empoli vem de vitória em casa em cima do Frosinoni por 2 a 1. No primeiro turno, as equipes se encontraram na 10.ª rodada e o time do astro Cristiano Ronaldo venceu fora de casa por 2 a 1.