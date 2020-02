Juventus x Fiorentina: onde assistir ao jogo do Italiano

Juventus e Fiorentina se enfrentam neste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada às 8h30 (horário de Brasília) no Allianz Stadium. É possível assistir Juventus x Fiorentina pelo canal de streaming DAZN.

LEIA TAMBÉM > Reino Unido deixa de ser membro da União Europeia

O Estado fará transmissão em tempo real da partida. A equipe de Cristiano Ronaldo lidera a tabela de classificação com três pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (51 a 48).

Na última rodada, a vantagem diminuiu um ponto depois da derrota da Juve para o Napoli por 2 a 1 e o empate da Inter diante do Cagliari. O atacante Cristiano Ronaldo tenta igualar a marca do ex-atacante Trezeguet com nove jogos seguidos marcando gols. O português vive grande fase e anotou 12 gols nos últimos oito jogos.

A Fiorentina precisa se recuperar da eliminação na Copa da Itália no meio de semana. No Campeonato Italiano, a equipe está apenas na posição intermediária, no 13º lugar. Dos 21 pontos, a equipe venceu apenas seis.