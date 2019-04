Juventus x Fiorentina: onde assistir ao vivo online e na TV ao jogo

Juventus e Fiorentina se enfrentam neste sábado, às 13h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, em meio a uma situação curiosa. O time de Cristiano Ronaldo precisa apenas de um empate para garantir o título do nacional, mas apesar da proximidade da conquista, o clima está longe de ser agradável na equipe de Turim.

Onde assistir Juventus x Fiorentina ao vivo pela TV ou online?

Juventus x Fiorentina terá transmissão pelo canal italiano RAI e pelo canal online DAZN . O Estado fará minuto a minuto da partida .

O clube de Cristiano Ronaldo vem de um raro jejum de vitórias e acaba de ver seu principal sonho na temporada chegar ao fim. Em casa, o time italiano foi derrotado pelo Ajax por 2 a 1, na terça-feira, e deu adeus à briga pela Liga dos Campeões da Europa. Antes, já havia perdido para o SPAL por 2 a 1, em jogo que também precisa apenas do empate para garantir o título italiano.

Mas a Fiorentina também não tem muito o que comemorar. Com 40 pontos e na zona intermediária da tabela, o time de Florença não vence um jogo há nove jogos. Na rodada passada, empatou sem gols contra o Bologna.

Saiba como ver outros jogos do final de semana:

SÁBADO

Barcelona x Real Sociedad

Manchester City x Tottenham

Atlético-MG x Cruzeiro

DOMINGO

Flamengo x Vasco

CRB x CSA

Ceará x Fortaleza

Real Madrid x Athletic Bilbao

PSG x Monaco

Sport x Náutico

Avaí x Chapecoense

Corinthians x São Paulo

Bahia x Bahia de Feira