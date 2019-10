Juventus x Genoa: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

A Juventus enfrenta o Genoa nesta quarta-feira para defender a liderança do Campeonato Italiano. A equipe de Cristiano Ronaldo recebe o rival no Allianz Stadium, em Turim pela 10ª rodada, às 17h (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming do DAZN. O Estado também faz o tempo real da partida.

A Juventus derrapou na última rodada. Diante do Lecce, que se limita a tentar permanecer na Série A depois de um longo período na segunda divisão, o líder conseguiu apenas um empate por 1 a 1. O desempenho da Juve como mandante é impecável. Foram quatro vitórias em quatro partidas. Além disso, o time defende uma invencibilidade de 12 confrontos (nove vitórias e três empates).

O Genoa é dirigido pelo brasileiro naturalizado italiano Thiago Mota, que estreou na última rodada com uma vitória sobre o Brescia por 3 a 1. O triunfo fez o Genoa ultrapassar o Brescia, deixar a zona de rebaixamento e jogar o rival para o grupo dos três últimos.