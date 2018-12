Juventus x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Juventus e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, pela abertura da 15ª rodada do Campeonato Italiano. O clássico coloca frente a frente o líder invicto da competição, contra o time que tenta se tornar vice-líder nesta rodada e, consequentemente, quebrar a invencibilidade do rival.

Juventus x Inter de Milão terá transmissão da RAI e acompanhamento em tempo real do Estado. A Juventus, de Cristiano Ronaldo - confirmado para a partida - , é a líder do Italiano com 40 pontos, tendo a incrível campanha de 13 vitórias e um empate. Na última rodada, derrotou fora de casa a Fiorentina por 3 a 0 e anteriormente havia batido o Valencia por 1 a 0, pela Liga dos Campeões.

Quanto a Internazionale, a equipe de Milão inicia a rodada na terceira colocação, com 29 pontos e vem de um empate por 2 a 2 com a Roma, pelo Italiano, após ser derrotada pelo Tottenham por 1 a 0, pela Liga dos Campeões.

Escalação da Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Cancelo; Matuidi, Pjanic, Dybala, Betancur e Mandzukic; Cristiano Ronaldo.

Escalação da Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah; Brozonic, Vecino, Politano, João Mário e Perisic; Icardi.