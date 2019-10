Juventus x Lokomotiv: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

A Juventus recebe o Lokomotiv Moscou nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em Turim, pela terceira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão do TNT e pelo canal de streaming EI Plus.

A equipe de Cristiano Ronaldo lidera o grupo com os mesmos quatro pontos do Atlético de Madrid, que está em segundo pelo saldo de gols (3 a 2). A equipe russa está em terceiro com três pontos.

Últimos jogos da Juventus:

19/10 - Juventus 2 x 1 Bologna (Campeonato Italiano)

06/10 - Inter de Milão 1 x 2 Juventus (Campeonato Italiano)

01/10 - Juventus 3 x 0 Bayer Leverkusen (Liga dos Campeões)

29/09 - Juventus 2 x 0 SPAL (Campeonato Italiano)

24/09 - Brescia 1 x 2 Juventus (Campeonato Italiano)

Últimos jogos do Lokomotiv: