Juventus x Manchester United: escalações, horário e onde assistir à Liga dos Campeões

Juventus x Manchester United jogam nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), no estádio do Juventus, pela quarta rodada da Liga dos Campeões e com o time de Cristiano Ronaldo muito próximo da classificação. Já os ingleses precisam do resultado positivo para não se complicarem na sequência da competição.

Juventus x Manchester terá transmissão do Esporte Interativo e acompanhamento em tempo real do Estado. O Juventus lidera o grupo H com nove pontos, seguido pelo Manchester United, com quatro. Na rodada passada, o Juventus venceu por 1 a 0, na Inglaterra.

Escalações de Juventus x Manchester United

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Pjanic, Khedira e Matuidi; Dybala, Cuadrado e Cristiano Ronaldo.

Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof e Shaw; Matic, Herrera e Pogba; Rashford, Martial e Sánchez