Juventus x Milan: onde assistir ao vivo ao clássico italiano

Juventus e Milan vão se enfrentar neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, na cidade de Turim, na Itália, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN.

No Campeonato Italiano, a Juventus faz uma campanha quase irrepreensível e lidera com 29 pontos - foram nove vitórias e dois empates. Tem um ponto a mais que a Inter de Milão, que está na segunda colocação. Na Liga dos Campeões da Europa, o time de Turim está na ponta do Grupo D, com 10 pontos, e já assegurou antecipadamente uma vaga nas oitavas de final.

O Milan, por sua vez, faz uma campanha muito irregular na temporada. Fora da Liga Europa por problemas administrativos, o time de Milão patina no Campeonato Italiano. Com 13 pontos, ocupa a modesta 12.ª posição, bem distante da zona de classificação às competições europeias.

Últimos jogos do Juventus:

06/11 - Lokomotiv Moscou 1 x 2 Juventus (Liga dos Campeões)

02/11 - Torino 0 x 1 Juventus (Campeonato Italiano)

30/10 - Juventus 2 x 1 Genoa (Campeonato Italiano)

26/10 - Lecce 1 x 1 Juventus (Campeonato Italiano)

22/10 - Juventus 2 x 1 Lokomotiv Moscou (Liga dos Campeões)

Últimos jogos do Milan:

03/11 - Milan 1 x 2 Lazio (Campeonato Italiano)

31/10 - Milan 1 x 0 SPAL (Campeonato Italiano)

27/10 - Roma 2 x 1 Milan (Campeonato Italiano)

20/10 - Milan 2 x 2 Lecce (Campeonato Italiano)

05/10 - Genoa 1 x 2 Milan (Campeonato Italiano)