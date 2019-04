Juventus x Milan: como assistir ao vivo ao jogo do Italiano

A Juventus tenta manter sua folga na liderança do Campeonato Italiano neste sábado, contra o Milan, às 13h00 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, pela 31ª rodada da competição.

Juventus x Milan terá transmissão do canal online DAZN.

A Juventus lidera o Italiano com 81 pontos, 18 a mais que o segundo colocado, Napoli. O atacante Cristiano Ronaldo, lesionado, está descartado para o confronto, mas pode voltar contra o Ajax, nas quartas de final da Liga dos Campeões.

A Juventus venceu seus últimos sete compromissos pelo nacional e não perde em casa há 11 partidas. Apesar dos resultados positivos, a equipe vive uma crise interna. Este será o primeiro jogo após o zagueiro e líder do grupo, Bonucci, dizer que Moise Kean tinha '50% de culpa' das ofensas racistas sofridas em jogo contra o Cagliari. O veterano justificou que o companheiro errou ao comemorar provocando a torcida rival.

Já o Milan chega para o clássico em risco. Sem vencer há três jogos, a equipe comandada por Gennaro Gattuso soma 52 pontos e ocupa a quarta posição na tabela de classificação, lugar que garante a última vaga direta para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A Atalanta está com 51 pontos e pode ultrapassar os rossoneri nesta rodada. Um desfalque certo pelo lado da equipe de Milão é o brasileiro Lucas Paquetá, que sofreu uma torção de segundo grau no tornozelo direito no empate com a Udinese.