Juventus x Parma: como assistir ao vivo pela TV ao duelo pelo Italiano

Após a surpreendente eliminação na Copa da Itália, a Juventus volta a campo para tentar retomar o caminho das vitórias e enfrenta o Parma neste sábado, às 17h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano.

Juventus x Parma terá transmissão do canal italiano RAI e do DAZN. Olhando a tabela, o time de Cristiano Ronaldo parece muito favorito para o jogo, já que lidera o Italiano com 59 pontos, enquanto o Parma tem apenas 28 e ocupa a modesta 12ª colocação.

Mas o valorizado time de Turim foi surpreendido na última quarta-feira e perdeu por 3 a 0 para o Atalanta, resultado que o eliminou da Copa da Itália. No Italiano, porém, a Juventus vem de vitória fora de casa por 2 a 1 sobre a Lazio. O Parma também tenta se reerguer. Na última rodada do Italiano, foi goleado pelo SPAL por 5 a 2.

Veja os últimos resultados da Juventus

30/01: Atalanta 3 x 0 Juventus - Copa da Itália

27/01: Lazio 1 x 2 Juventus - Italiano

21/01 Juventus 3 x 0 Chievo - Italiano

16/01 Juventus 1 x 0 Milan - Supercopa da Itália

12/01 Bologna 0 x 2 Juventus - Copa da Itália

Próximos jogos da Juventus

02/02 Parma (C) - Italiano

10/02 Sassuolo (F) - Italiano

15/02 Frosinone (C) - Italiano

20/02 Atlético Madrid-ESP (F) - Liga dos Campeões

23/02 Bologna (F) - Italiano