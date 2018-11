Juventus x SPAL: onde assistir, horário e escalações do jogo válido pelo Campeonato Italiano

Juventus e SPAL se enfrentam no Allianz Stadium neste sábado, às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Depois de ficar mais uma vez de fora dos compromissos da seleção portuguesa pela Liga das Nações, Cristiano Ronaldo volta a campo em busca de assumir a artilharia da competição.

Juventus x SPAL não terá transmissão para nenhum canal que é exibido no Brasil. A equipe de Turim soma 34 pontos, seis a mais que o vice-líder, Napoli. Quanto a Cristiano Ronaldo, com 8 gols marcados até agora, o atacante está atrás de Piatek, do Genoa, que balançou as redes em 9 oportunidades.

Depois de ganhar o clássico contra o Milan por 2 a 0 na última rodada, a Juventus entra em campo pelo campeonato nacional pensando no compromisso da próxima semana, pela Liga dos Campeões. Na terça-feira, os italianos recebem o Valencia, em jogo válido pelo Grupo H. Uma vitória pode garantir a classificação antecipada para a fase de oitavas de final.

Já pelo lado da equipe da pequena cidade de Ferrara, uma derrota pode significar a aproximação com a zona de rebaixamento. Com 13 pontos ganhos, a equipe de Leonardo Semplici está quatro a frente da Udinese, primeiro time na zona de degola.

Escalações prováveis de Juventus x SPAL

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Bentancur, Pjanic e Matuidi; Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Técnico: Massimiliano Allegri.

SPAL: Gomis; Cionek, Vicari e Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Missiroli e Fares; Petagna e Antenucci. Técnico: Leonardo Semplici.