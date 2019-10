Juventus x Spal: transmissão e tempo real do jogo pelo Italiano

De olho na liderança, a Juventus joga em casa contra o Spal neste sábado, às 10h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

Juventus x Spal terá transmissão do DAZN e acompanhamento em tempo real do Estado.

Com 13 pontos ganhos nas cinco primeiras rodadas e ainda invicta no nacional, a Juventus está dois pontos atrás da líder Inter de Milão, que ganhou seus cinco primeiros compromissos. Para colocar pressão na rival, Maurizio Sarri volta a escalar força máxima disponível. Desfalcada dos brasileiros Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo, a grande esperança da equipe de Turim por um bom resultado é o português Cristiano Ronaldo.

O SPAL chega para o jogo na outra ponta da tabela. Com apenas três pontos somados e quatro derrotas em cinco jogos, a modesta equipe ocupa a 19ª colocação no italiano. Apenas três jogadores conseguiram balançar as redes pelo time até o momento: Petagna, Di Francesco e Kurtic.