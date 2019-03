Juventus e Udinese se enfrentam nesta sexta-feira, no estádio do Juventus, em Turim, pela 27ª rodada do Italiano. A Juventus continua sua caminhada rumo ao título do Campeonato Italiano. A equipe de Turim lidera a competição com 72 pontos, 16 a mais que o Napoli, segundo colocado. Já a Udinese aparece apenas na 15ª posição, com 25 pontos.