Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

Juventus e Udinese abrem a 27ª rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio do Juventus, em Turim. O time de Cristiano Ronaldo entra em campo nesta sexta, mas com a cabeça na partida da próxima terça-feira, contra o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões.

Juventus x Udinese terá a transmissão do canal online DAZN. A Juventus continua sua caminhada rumo ao título do Campeonato Italiano. A equipe de Turim lidera a competição com 72 pontos, 16 a mais que o Napoli, segundo colocado. Já a Udinese aparece apenas na 15ª posição, com 25 pontos.

No Italiano, a Juventus vem de vitória por 2 a 1 sobre o Napoli, resultado que o deixou com uma folga ainda maior na liderança. As atenções do time de Turim estão voltadas para o jogo de terça-feira, quando a Juve terá a dura missão de reverter o placar, após perder o primeiro jogo por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões.

A Udinese vem de duas vitórias consecutivas no Italiano. Na última rodada, derrotou o Bologna por 2 a 1. Depois de encarar a Juventus, a Udinese pega Napoli, Genoa e Milan, na ordem.