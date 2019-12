Juventus x Udinese: onde ver o jogo pelo Italiano

Juventus e Udinese se enfrentam neste domingo (15), às 11h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (Itália), pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. É possível assistir a partida apenas pela internet.

Juventus x Udinese: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN.

A Juventus está na vice-liderança do Campeonato Italiano, atrás apenas da Internazionale, com 36 pontos e uma ótima campanha de 11 vitórias, três derrotas e apenas uma derrota, justamente na rodada anterior da competição. A Udinese, por sua vez, não vem tendo um bom desempenho na competição nacional e somou apenas 15 pontos até o momento, acumulando oito derrotas no total. Mesmo fora de casa, a intenção é somar pontos para não se aproximar da zona de rebaixamento.