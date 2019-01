Kaio Jorge assina primeiro contrato profissional com o Santos

O atacante Kaio Jorge dará os seus primeiros passos como jogador profissional no Santos e permanecerá no clube. Nesta sexta-feira, após uma longa negociação, a diretoria da equipe da Vila Belmiro anunciou a renovação do contrato do jovem, de apenas 16 anos, pelas próximas três temporadas.

Kaio Jorge tem participado da pré-temporada do elenco principal do Santos, sendo utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli como um ponta. E a assinatura do contrato o torna uma opção para o treinador argentino, começando pelo clássico que o time fará no domingo com o Corinthians, em amistoso marcado para o estádio do rival, em Itaquera.

"Sempre tive o grande sonho de jogar na equipe profissional do Santos e jamais me imaginei fora daqui. Agora com o contrato assinado, tenho o objetivo de conquistar muitos títulos, fazer muitos gols, conquistar meu espaço e dar muitas alegrias para nossa torcida", declarou o novo atleta profissional ao site oficial do Santos.

Há seis anos nas divisões de base do Santos, Kaio Jorge fez a sua estreia entre os profissionais em 30 de setembro de 2018, quando o técnico Cuca o acionou na parte final do segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois disso, porém, a demora na negociação para a assinatura do seu primeiro contrato profissional travou a sua utilização na sequência da temporada. Mas agora, com o impasse resolvido, deverá receber mais oportunidades em 2019.