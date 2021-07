Kaio Jorge destaca concentração para marcar o gol da vitória do Santos

O atacante Kaio Jorge sabia que o duelo diante do Independiente, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, seria decidido nos detalhes. Qualquer oportunidade deveria ser aproveitada, pois o equilíbrio seria muito grande. Foi o que aconteceu e coube ao centroavante garantir a importante vitória do Santos, por 1 a 0.

"Sabíamos que seria uma partida difícil, íamos controlar o tempo todo, mas tínhamos que fazer o gol quando chegasse lá. Estava concentrado na hora que chegou, consegui colocar para dentro", disse Kaio Jorge, ainda no gramado da Vila.

O atleta elogiou o desempenho da equipe santista, que vai atuar por um empate em Buenos Aires para alcançar as quartas de final.

"Criamos bastante, essa vitória vai dar moral para chegarmos lá e jogarmos bem também. Trabalhamos para conquistar a vitória sempre. Agora é seguir trabalhando para vencermos lá na próxima quinta-feira."

Antes do duelo na Argentina, o Santos volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro, domingo, às 20h30, em Bragança Paulista, diante do Bragantino, pela 12ª rodada. Nesta competição, o time do técnico Fernando Diniz é o nono colocado, com 15 pontos, após quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.