Kaio Jorge entra para a história da Libertadores com o 5º gol mais rápido

Grande protagonista da goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio que classificou o Santos para a sua nona semifinal de Libertadores, o atacante Kaio Jorge entrou para a história ao marcar o quinto gol mais rápido da competição sul-americana. Nesta quarta, ele abriu o placar aos 11 segundos de jogo na Vila Belmiro.

Kaio Jorge é o único brasileiro na lista dos cinco gols mais rápidos da Libertadores. Félix Suárez, do Alianza Lima, do Peru, é o dono do tento mais rápido da história do torneio continental. Em 1976, ele marcou aos seis segundos.

O jovem atacante é o artilheiro do Santos no campeonato, com cinco gols, e o segundo goleador geral, ao lado de Julián Álvarez e Salvio, de River Plate e Boca Juniors, respectivamente, e atrás somente de Fidel Martinez, que balançou as redes nove vezes pelo Barcelona de Guayaquil.

Após o jogo, o iluminado Kaio Jorge lembrou que em 2011, ano da última conquista do Santos na Libertadores, estava assistindo a Neymar e companhia pela televisão. Hoje, aos 18 anos, é um dos destaques da equipe do técnico Cuca.

"Tenho que agradecer ao meu pai e minha mãe, tiveram que vender tudo no começo para eu estar aqui hoje. Em 2011 eu estava vendo a Libertadores do Santos, vendo o Neymar jogar pela televisão, e hoje posso estar aqui na Vila Belmiro ajudando o Santos", afirmou o jogador.

"O Santos é gigante. Esse símbolo é gigante", completou o atacante, em referência à grandeza do time alvinegro, que desbancou um dos favoritos ao título e superou vários problemas ao longo da temporada para alcançar mais uma semifinal de Libertadores. O tricampeão tenta a quarta conquista para se tornar o clube brasileiro mais vencedor da história do torneio.