Kaio Jorge, ex-Santos, opera o joelho direito e desfalca Juventus por oito meses

O ano profissional de 2022 nem bem começou e praticamente já acabou para o atacante Kaio Jorge, ex-Santos e atualmente defendendo as cores da italiana Juventus. O jovem de 20 anos passou por cirurgia para reconstrução do tendão patelar do joelho direito nesta quinta-feira e só volta a campo daqui oito meses. Como a temporada acaba antes por causa da Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro, ele deve retornar aos campos somente em 2023.

Contratado pela equipe italiana em agosto de 2021, Kaio Jorge não foi aproveitado na equipe principal e acabou 'emprestado' à Juventus B, que disputa a Série C do Campeonato Italiano. Na quarta-feira, ele disputava a partida da 22ª rodada contra o Pro Patria, quando acabou deixando o campo lesionado.

Leia Também Villarreal e Juventus empatam o primeiro duelo das oitavas da Liga dos Campeões

Ainda no estádio Giuseppe Moccagatta, na Alexandria, a 90 quilômetros de Turim, os médicos da Juventus já diagnosticaram a lesão como grave e anunciaram que Kaio Jorge teria de passar por processo cirúrgico. O procedimento ocorreu nesta quinta-feira e com sucesso.

"Na manhã desta quinta-feira, na clínica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge foi operado após uma ruptura do tendão patelar do joelho direito. A cirurgia, realizada pelo Prof. Roberto Rossi na presença do médico da equipe da Juventus, Dr. Marco Freschi, foi um sucesso absoluto. O tempo de recuperação é de aproximadamente oito meses", anunciou a Juventus.

O jovem atacante revelado pelo Santos postou uma foto no hospital para agradecer as mensagens carinhosas de apoio que recebeu e prometeu voltar mais forte ainda após sofrer a contusão mais grave da ainda curta carreira.

"Ontem (quarta-feira) foi um dos dias mais difíceis da minha vida, mas sempre entendi que as dificuldades servem pra aperfeiçoar nosso caráter, a fortalecer quem nós somos e onde queremos chegar! Esse momento é mais um capítulo na minha vida em que vou trabalhar e me esforçar para vencer", escreveu Kaio Jorge. "Agradeço a minha família, amigos, companheiros de clube e a todos vocês pelas mensagens de apoio que recebi, podem ter certeza que voltarei mais forte ainda."