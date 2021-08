Kaio Jorge exalta Cristiano Ronaldo em apresentação na Juventus: 'Inspiração'

O atacante brasileiro Kaio Jorge, revelado pelo Santos e apresentado nesta quarta-feira como reforço da Juventus, expressou orgulhou por compartilhar o vestiário com o craque português Cristiano Ronaldo, jogador que "sempre foi uma inspiração" para ele.

"Nesses primeiros dias Cristiano me ajudou, ele é uma pessoa fantástica. Vou aprender muito com ele, dentro e fora do campo. Ele é sempre o primeiro a chegar para treinar e estou muito feliz por estar ao lado dele", comentou o jovem, de 19 anos, em entrevista coletiva em Turim, na Itália.

Sobre uma possível saída do astro português — especula-se sua transferência ao Manchester City, da Inglaterra —, Kaio Jorge disse que não sabe "nada sobre o futuro" do português, mas revelou estar na torcida pela permanência do novo companheiro de equipe. "Ele não me disse nada sobre o seu futuro, não sabemos se ele ficará ou não, mas espero que fique. Estou focado no que farei na Juventus, espero que seja com Cristiano e durante muito tempo", acrescentou.

Ao falar sobre a adaptação ao novo clube, o brasileiro enfatizou que foi bem recebido e se impressionou com as instalações do clube italiano. "Fiquei impactado com a estrutura da Juventus. Aqui todos dão o máximo a cada dia. Fui recebido da melhor forma e estou muito confortável", afirmou.

O ex-atacante do Santos escolheu usar a camisa 21, número que já foi usado por ídolos do clube como o francês Zinedine Zidane, o italiano Andrea Pirlo e os argentinos Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala.

Ao explicar a lesão muscular sentida na segunda-feira passada e que o impedirá de jogar até meados de setembro, o brasileiro disse que "não é nada grave".