Kaio Jorge ironiza derrota do Santos para o Juventude: 'Problema era o atacante'

Revelado nas categorias de base do Santos, clube que defendeu profissionalmente até julho deste ano, o atacante Kaio Jorge, hoje jogador da Juventus, da Itália, causou polêmica nas redes sociais neste domingo. Enquanto o time santista perdia por 3 a 0 para o Juventude, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele usou o Twitter para ironizar o resultado, lembrando críticas que recebeu durante a sua passagem pela Vila Belmiro.

"Verdade, o problema era o atacante mesmo", escreveu o jovem atleta de 19 anos. Pouco tempo depois, diante da repercussão e da reação imediata de muitos torcedores, a publicação foi apagada. Mesmo assim, as redes sociais do atacante da Juventus continuaram sendo inundadas por comentários de santistas furiosos, muitos deles o provocando por não estar sendo aproveitado no time italiano.

A partida que motivou o comentário polêmico de Kaio Jorge teve muitas finalizações do Santos, principalmente durante o primeiro tempo, mas faltou pontaria para colocar a bola no gol. Do outro lado, o Juventude contou com falhas defensivas do adversário para marcar três vezes e vencer o duelo direto.

Com a derrota, o Santos amplia uma crise que parece interminável, agora com um jejum de 10 jogos sem vitórias na temporada, oito deles na disputa do Brasileirão. A sequência ruim deixa o time com apenas 24 pontos somados, brigando para não entrar na zona de rebaixamento, o que pode acontecer até o final da rodada, caso o Grêmio supere o Athletico-PR, em Curitiba.