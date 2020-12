Kaio Jorge lamenta empate com o Palmeiras e diz que Santos merecia vencer

O atacante Kaio Jorge, do Santos, lamentou neste sábado o empate com o Palmeiras na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo entre as equipes acabou com o placar de 2 a 2. Segundo o atleta santista, quem merecia ter vencido era o time da casa por ter criado mais chances, aberto o placar e até mesmo por ter encerrado o clássico com um a mais em campo após a expulsão de Zé Rafael.

Kaio Jorge participou do lance do primeiro gol, marcado por Diego Pituca, ao dar assistência para o colega marcar. "Partida dentro de casa temos de sair com os três pontos. Infelizmente empatamos. Mas merecemos a vitória", comentou o atacante ao canal Premiere. O Santos abriu o placar no primeiro tempo e depois do intervalo, levou a virada e chegou ao empate com Marinho.

O atacante santista destacou que apesar da frustração com o empate dentro da Vila Belmiro, o time demonstrou empenho para buscar a vitória até os minutos finais. O jogo teve nove minutos de acréscimos. "Nós guerreamos até o último minuto, mas nem sempre sai como a gente quer", comentou. A equipe alvinegra tem 38 pontos e pode perder posições na tabela de acordo com os resultados dos jogos de domingo.

O Santos volta a campo na quarta-feira, pela Copa Libertadores. Em Porto Alegre, a equipe encara na quarta-feira o Grêmio pelo confronto de ida das quartas de final. Pelo Brasileirão, o compromisso seguinte será no outro domingo, diante do Flamengo, no Rio de Janeiro.