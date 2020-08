Kaio Jorge lamenta gol anulado do Santos em derrota para o Inter

Nova aposta do Santos, o jovem atacante Kaio Jorge lamentou o gol anulado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique na derrota para o Internacional por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Beira-Rio. Quando a jogada foi anulada, na metade do segundo tempo, o time gaúcho vencia por 1 a 0.

"Foi um lance rápido, dominei no peito, se foi mão nem senti. Se o VAR viu que foi mão, não tem nem o que falar", disse o jogador de apenas 18 anos, que acabou acertando a mão na bola antes de completar para as redes.

O atacante também lamentou o rendimento abaixo do esperado do Santos ao longo dos 90 minutos. A equipe paulista foi totalmente dominada pelo Inter e poderia ter sofrido uma goleada em Porto Alegre. "Começamos bem o segundo tempo, mas sofremos o gol logo. Somos time gigante, não pode dar essas recaidinhas."

Na avaliação do jovem atleta, o Santos falhou em não reter a posse de bola - o Inter chegou a registrar 72% neste fundamento, no primeiro tempo. "Precisamos ficar um pouco mais com a bola, começamos a jogar no segundo tempo, mas a equipe do Internacional saiu na frente. Tentamos correr, mas não deu."