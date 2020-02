Kaio Jorge mira primeiro gol pelo Santos e sonha com vaga olímpica

Promessa da base do Santos, Kaio Jorge dá no começo da temporada 2020 novos passos para se firmar na equipe profissional. O atacante, afinal, já foi utilizado em três partidas pelo técnico Jesualdo Ferreira, sendo titular duas vezes, algo que não havia acontecido no ano passado. E já até ficou mais tempo em campo - 131 minutos - do que em 2019.

Resta, agora, portanto, marcar pela primeira vez entre os profissionais. Kaio Jorge garante não estar ansioso para isso, mas revela que já tem a comemoração em mente. "Na hora certa vai acontecer. Tenho treinado finalizações todos os dias e logo, logo vai sair. Já tenho a comemoração, só falta o gol sair", disse, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Se ainda não marcou entre os profissionais, Kaio Jorge tem histórico de artilharia nas divisões de base. Em 2019, o atacante foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista do título do Mundial Sub-17 e liderou o setor ofensivo da equipe com cinco gols marcados.

Pensando nos próximos passos da sua carreira, Kaio Jorge admite o sonho de disputar a Olimpíada de Tóquio pela seleção brasileira. "Sonho com isso. Sei que a sub-23 é mais difícil de ser convocado, mas não vou desistir. Se Deus quiser, os gols vão aparecer aqui e o professor lá vai estar de olho", afirmou.

Com Kaio Jorge como opção no banco de reservas, o Santos volta a jogar no domingo, às 19 horas, quando vai visitar a Ferroviária, em Araraquara, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.